В «Укрэнерго» определили графики на 17 ноября

В Украине 17 ноября продолжат действовать графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Отключать будут от одной до четырех очередей одновременно — по сравнению с 16 ноября это ухудшение. Об этом сообщает Telegram «Укрэнерго».

В компании заявили, что причина введения ограничений — это последствия российских ракетно-дронных терактов против энергетической инфраструктуры Украины. Отмечается, что отключать будут от 1 до 4 очередей одновременно, а действовать графики будут с 00:00 до 23:59.

Параллельно в то же время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В «Укрэнерго» подчеркнули, что в течение суток в зависимости от ситуации графики могут меняться.

«Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», — сказано в сообщении.

Напомним, отключения света в Украине действуют после масштабного российского обстрела энергетики в ночь на 8 ноября. Из-за обстрела оккупантов прекратили работу обе ТЭС «Центрэнерго», было повреждено немало других энергетических объектов.