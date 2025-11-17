Орбан вспомнил о Меркель кое-что пикантное

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Сообщил весьма пикантные подробности.

Политик сказал: «Я уважал Ангелу Меркель. Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена. Но она открытый человек, интеллектуал».

Он добавил, что она якобы никогда не пользовалась властью, чтобы навязать свое мнение, а также была готова выслушать и обсудить чужие аргументы.

Виктор Орбан отметил, что был почти на 100% согласен с Ангелой Меркель в вопросе стратегических интересов Европы и отношений с Россией, а вЕвросовете они нередко выступали на одной и той же платформе за мир и сотрудничество.

Она делала хорошие вещи для ФРГ и Европы, хотя были и плохие, признал глава венгерского правительства.

Ранее Меркель сделала новое заявление по поводу войны в Украине.