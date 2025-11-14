K2‑18 b: ученые рассказали об экзопланете, на которой может быть атмосфера

Международная группа экспертов выяснила кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что звезда K2-18, вокруг которой вращается экзопланета K2‑18 b, оказалась значительно менее активной, чем ожидалось.

Это, в свою очередь, повышает вероятность сохранения атмосферы планеты, где уже были обнаружены потенциальные био­сигнатуры.

В работе ученые использовали радиотелескоп Karl G. Jansky Very Large Array.

Было установлено, что в течение двенадцати недель мониторинга на частотах от 2 до 10 ГГц не было зафиксировано ни одного радиосигнала активности звезды. Как правило активные красные карлики излучают мощные радио – и рентгеновские вспышки, которые способны разрушать атмосферу близко орбитирующих планет.

Говорится: «Отсутствие радиосигнала у K2-18 говорит о ее необычной тишине, что дает огромный плюс для сохранности атмосферы K2-18 b».

Предполагается, что при такой низкой активности планета может потерять за всю историю лишь около 3% своей атмосферы. Для сравнения: у планет, которые вращаются вокруг активных звезд, потери могут составлять десятки процентов.

Впрочем, добавляется: «Наблюдения охватывали лишь короткие отрезки орбиты – сессии длились по десять минут, и есть вероятность, что редкие вспышки были пропущены. Но совокупность данных (радио, рентген и спектры атмосферы) складывается в картину стабильной среды».

Теперь исследователи планируют более длительные мониторинги звезды, чтобы окончательно исключить скрытую активность.

Резюмируется, что это важно для программы Artemis и других миссий, которые рассматривают K2-18 b как одну из ключевых целей в поиске жизни за пределами Земли.

