В Германии ограничивают выплаты украинским беженцам, — BILD

Все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться просителями убежища и, соответственно, будут получать пособия в меньшем размере. Об этом пишет BILD.

Отмечается, что министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас достигли соглашения по этому вопросу: это отменяет особый статус для беженцев из охваченной войной страны спустя почти четыре года.

Прибывшие до 1 апреля украинцы продолжат получать 563 евро в месяц, оплату аренды и коммунальных услуг. После введения новых правил размер помощи составит около 441 евро в месяц, в том числе 196 евро на личные расходы и 245 евро — на питание и одежду. Власти объясняют шаг «необходимостью выровнять систему выплат».

Изначально планировалось ретроактивно исключить украинцев из программы базового дохода. Однако этому воспротивились муниципалитеты и федеральные земли. Один из высокопоставленных членов коалиции заявил: «Бюрократическое бремя было бы слишком велико, муниципалитеты и земли взбунтовались бы — это того не стоило. Главное, что мы уладили этот вопрос».

Издане пишет, что партии ХДС/ХСС и СДПГ договорились об изменении коалиционного соглашения. Причина этого в том, что сравнительно небольшое число украинцев имеют работу в Германии.

«Есть надежда, что это соглашение теперь мотивирует больше украинцев к трудоустройству», — добавили там.

