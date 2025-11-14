Все разделы

Новости > Людям с онко, ожирением и неврозами будут отказывать в визах США

Людям с онко, ожирением и неврозами будут отказывать в визах США

Александр Панько
14.11.25 13:14
Людям с онко, ожирением и неврозами будут отказывать в визах США

Администрация американского президента Дональда Трампа разработала новые правила выдачи виз США для иностранцев. Теперь отказ могут получить люди с онкологией, ожирением и различными хроническими заболеваниями. Об этом сообщает The Washington Post.

Администрация Трампа распорядилась рассматривать ожирение, сердечные заболевания, диабет, рак, психические расстройства и другие хронические состояния как потенциальные основания для отказа в выдаче виз.

Соответствующая директива госсекретаря США Марко Рубио была направлена 6 ноября всем американским консульствам и посольствам в мире. Она обязывает визовых офицеров оценивать состояние здоровья заявителей и учитывать, насколько их лечение может стать финансовым бременем для США.

«Некоторые медицинские состояния, включая сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические, метаболические, неврологические и психические расстройства, могут потребовать сотен тысяч долларов на медицинскую помощь», — говорится в документе.

Отдельно подчеркивается, что ожирение может стать основанием для отказа в визе, поскольку оно «вызывает апноэ сна, гипертонию и клиническую депрессию».

Новые указания также обязывают консулов учитывать возраст заявителей, количество иждивенцев и наличие у них инвалидности или особых потребностей.

Документ принят в рамках так называемого правила public charge, которое запрещает выдавать визы тем, кто, вероятно, станет пользователем государственных социальных программ или будет нуждаться в содержании за счет правительства.

Нововведения касаются как временных виз, так и заявлений на постоянное проживание. В то же время оно не распространяется на некоторые гуманитарные программы — хотя большинство из них администрация Трампа уже сократила или закрыла.

Юристы по иммиграционному праву уже раскритиковали решение администрации Трампа, назвав его опасным расширением полномочий консулов для отказа даже из-за распространенных проблем со здоровьем, которые никогда не считались дисквалифицирующими.

Однако пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что «уже сто лет политика Госдепартамента позволяет отказывать заявителям, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков». По ее словам, администрация Трампа «наконец полностью выполняет эту политику, ставя американцев на первое место».

Критики отмечают, что документ был подготовлен политическим руководством Госдепартамента США без привлечения карьерных дипломатов, а новые критерии выходят за пределы стандартов Центров контроля и профилактики заболеваний США, которые требуют проверок только на заразные болезни, такие как туберкулез или сифилис.

По данным ВОЗ, в 2022 году 16% взрослого населения мира имели ожирение, а 14% — диабет.

