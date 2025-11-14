Мощная вспышка на Солнце нарушила связь в Европе и Африке

На днях на Солнце произошел самый мощный взрыв этого года, который привел к радиосбоям в Европе и Африке. Об этом сообщает Space.com.

Взрыв достиг пика в 12:00 по киевскому времени на солнечном пятне AR4274, в районе которого в последние дни наблюдалась активность.

Вспышка вызвала сильные перебои с радиосвязью в Африке и Европе, нарушив высокочастотную радиосвязь на освещенной Солнцем стороне Земли.

Эта вспышка стала последней из серии интенсивных вспышек в районе AR4274. Предыдущие вспышки были зафиксированы 9 (X1.7) и 10 ноября (X1.2). Эти две вспышки сопровождались корональными выбросами массы (CME).

Солнечные вспышки классифицируются по силе на пять уровней: A, B, C, M и X. Солнечные вспышки класса X являются самыми мощными, а число после X описывает их интенсивность.

Напомним, ученые выяснили, как Земля реагирует на вспышки на Солнце.