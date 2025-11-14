Ученые назвали самую красивую женщину в мире

Британские ученые определили самую красивую женщину в мире — ею стала обладательница Оскара Эмма Стоун.

По данным исследования, проведенного доктором Джулианом Де Силвой, актриса получила 94,72% совершенства согласно греческому уравнению «золотого сечения», которое используется для измерения гармоничности черт лица.

«Эмма Стоун была явной победительницей, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Она заняла первое место благодаря своей последовательной совершенству во всех элементах „золотого сечения“», — отметил исследователь в комментарии для Daily Mail.

По словам специалистов, особую роль в победе актрисы сыграли ее четкая линия подбородка, пропорциональные губы и естественно выразительные брови.

В тройку лидеров также вошли американская звезда Зендея, которая заняла второе место, и индийская актриса Фрида Пинто — третье.

Ранее сообщалось, что актриса Эмма Стоун и ее муж Дейв Маккери впервые стали родителями.