Федеративная Республика Германия готова присоединиться к международному контингенту в случае его развертывания в Украине, заявил генерал-лейтенант Бундесвера в отставке Хайнрих Браус. По его мнению, если дойдет до внедрения режима прекращения огня с участием международной миссии, Германия обязательно поддержит это решение. Такую позицию Браус высказал в комментарии для «Укринформа».

Генерал подчеркнул, что Германия, вероятно, присоединится к мониторинговой миссии в случае достижения соглашения о перемирии, подписанного главным диктатором России.

«Если это случится — перемирие, подпись Путина под договором, мониторинг перемирия, например, в определенных главных регионах европейскими войсками обязательно вместе с американскими подразделениями, потому что присутствие американских войск является самым мощным сдерживающим фактором для Путина, — то Германия, я в этом уверен, будет участвовать», — рассказал Браус.

Вместе с тем, Хайнрих Браус согласился с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который выступает против публичного обсуждения возможных сценариев. Он подчеркнул, что реальные обстоятельства могут значительно отличаться от нынешних предположений.

Обсуждая вопрос задержки с передачей Украине дальнобойных ракет Taurus, Браус признал, что не может объяснить такого колебания. Он выразил убеждение, что предоставление этих ракет было бы правильным шагом. Экс-генерал также раскритиковал вялую риторику бывшего канцлера Германии Олафа Шольца, назвав ее слишком осторожной и нерешительной. Задержки в принятии решений со стороны действующего правительства он также считает неоправданными. При этом Браус отметил, что аргументы относительно эффективности сотрудничества немецких компаний с украинской оборонной промышленностью не выглядят достаточно убедительными, даже если Украина уже достигла прогресса в разработке собственных дальнобойных ракет.

