Кремль планирует депортацию из ВОТ в Сибирь

Россия готовит депортацию в Сибирь украинских граждан, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в четверг, 13 ноября.

Так, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о старте масштабной «Программы развития Сибири».

Однако главной движущей силой для освоения опустошённых регионов Сибири и Дальнего Востока Кремль рассматривает не собственных граждан, которые массово выезжают из страны, а население временно оккупированных украинских областей: Херсонщины, Запорожья, Донетчины и Луганщины.

Аналитики ЦНС отмечают, что Сибирь опустошена, молодёжь уходит, одновременно мобилизация выбила сотни тысяч мужчин. Поскольку россияне не хотят ехать «в тайгу на 20 лет», Кремль решил строить новую «индустриальную империю» руками украинцев.

Согласно данным ЦНС, сейчас на оккупированных территориях Украины уже запущен первый этап этого скрытого механизма.

В частности, в местные «администрации», а также в школы, больницы и коммунальные предприятия, поступают служебные письма с пометкой «срочно». Суть директив — «определить работников для возможных долгосрочных командировок на Дальний Восток и Ангаро-Енисейский макрорегион». Руководителей заставляют подавать списки «необременённых семейными обстоятельствами сотрудников». Аналитики объяснили, что это расплывчатое формулирование является первым шагом к «переселению по государственным программам», замаскированным под добровольную инициативу.

«Этот механизм почти полностью воспроизводит советские практики «организованных наборов», через которые в 40-50-х годах XX века были принудительно депортированы крымские татары, украинцы из Западной Украины, чеченцы и другие народы. Риторика изменилась: Шойгу говорит об «освоении Сибири», идеологи романтизируют «перенос центра развития на Восток», — добавили в Нацсопротивлении.

В сообщении подчеркнули, что программа «Сибиризации» не является инвестиционным проектом, а инструментом мягкой ассимиляции и попыткой оторвать украинцев от дома, чтобы растворить их на просторах имперского эксперимента.

Напомним, оккупанты угрожают окончательно лишить прав украинцев, у которых нет паспорта РФ.