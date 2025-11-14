Пентагон предложил Трампу варианты военных операций против Венесуэлы, — СМИ

Американские высокопоставленные лица в Пентагоне еще 12 ноября передали президенту США Дональду Трампу варианты военных операций против Венесуэлы и режима Николаса Мадуро, пригодные к реализации в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал СBS News.

Источники сообщили изданию, что Пентагон предложил Трампу обновленные варианты операций в Венесуэле. В том числе они охватывают не только воздушные операции, но и наземные действия. Трампу докладывали министр войны Пит Хэгсет, глава Объединенного комитета начальников штабов Ден Кейн и другие высокопоставленные лица.

В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев.

США сосредоточили в Карибском море большие военные силы; официально — «для борьбы с наркоторговлей».

В течение последних двух месяцев военные США нанесли как минимум 21 удар по тому, что было идентифицировано как суда с наркотиками. В результате ударов было ликвидировано 80 вероятных контрабандистов, двое попали в плен.

«Мой совет иностранным террористическим организациям — не садитесь в лодку... Если вы занимаетесь торговлей наркотиками, чтобы отравить американский народ, и мы знаем, что вы из террористической организации, вы иностранный террорист или торговец людьми — мы вас найдем и убьем», — заявил министр войны Хэгсет во время заседания по вопросам обороны на базе Форт-Уэйн.

Напомним, Венесуэла объявила массовую мобилизацию.