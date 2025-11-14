Мерц обратился к Зеленскому из-за украинцев в Германии

В Германии наблюдается приток молодых украинцев после того, как Киев разрешил выезд из страны мужчинам до 22 лет. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Barron’s.

«Я попросил президента Украины (Владимира Зеленского — ред.) обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины не прибывали в Германию в постоянно растущем количестве, а служили в своей стране. Они нужны там», — отметил Мерц по итогам переговоров с Зеленским.

Напомним, в Германии подсчитали, сколько украинских беженцев имеют работу.