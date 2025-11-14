Пакистанцы предупредили о смертельной опасности сырого молока

Эксперты из университета Абдул Вали Хана в Мардане (Пакистан) предупредили о смертельной опасности сырого молока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сырое коровье и овечье молоко часто содержит устойчивые к антибиотикам бактерии, способные представлять угрозу для здоровья людей и животных.

В ходе опыта специалисты оценили 310 проб сырого молока – приблизительно поровну от коров и овец.

Сообщается, что около четверти образцов показали признаки скрытого воспаления вымени у животных, а почти 13% содержали Staphylococcus epidermidis – бактерию, которая обычно незаметна внешне, но ухудшает качество молока и способствует распространению инфекции.

Информируется, что 95% выделенных бактерий оказались устойчивыми к пенициллину и эритромицину, а половина штаммов сразу к трем и более антибиотикам.

Поясняется, что хотя Staphylococcus epidermidis как правило является безвредным обитателем кожи человека, его устойчивые штаммы могут передавать гены антибиотикорезистентности более опасным микробам, включая Staphylococcus aureus – особо опасный патоген.

Говорится, что высокая распространенность устойчивых бактерий свидетельствует о серьезной угрозе для животноводства и безопасности продуктов питания.

Резюмируется, что это указывает на острую необходимость строгого контроля применения антибиотиков и улучшения гигиены на фермах.

