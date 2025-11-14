Несколько стран ЕС подписали протокол о военной мобильности

Восемь стран ЕС подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в Европе. Об этом информирует министерство обороны Литвы.

Сообщается: «Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в центральном, северном и восточном регионах».

Добавляется: «Литва подписала этот протокол вместе с Бельгией, Чехией, Германией, Люксембургом, Нидерландами, Польшей и Словакией", - говорится в публикации».

Информируется также, что создание такого мобильного региона направлено на унификацию правил пересечения государственных границ, обеспечение совместного контроля и координации средств передвижения, эффективный обмен информацией и синхронное развитие инфраструктуры.

