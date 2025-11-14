Миллиардер Безос запустил ракету New Glenn на Марс

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу, успешно запустила ракету New Glenn на Марс. Произошло это несмотря на отложенный из-за погодных условий старт.

Пуск произошел с мыса Канаверал во Флориде был остановлен.

Эксперты говорят, что целью миссии является отправка к Марсу двух космических аппаратов в рамках программы Escapade от NASA.

Также Blue Origin желает посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане, что ранее удавалось только компании Илона Маска SpaceX.

Напомним, что первый запуск ракеты New Glenn провели в минувшем январе.

Ранее Маск озвучил главную цель SpaceX.