Летчик из США умер «уникальной» смертью

47-летний летчик из американского штата Нью-Джерси стал первым человеком, умершим от аллергии на мясо, вызванной укусом клеща. Стали известны подробности.

Медики поведали, что мужчина почувствовал себя плохо через четыре часа после того, как съел гамбургер в сентябре прошлого года. Уже вечером он был обнаружен без сознания на полу в ванной. Вскрытие показало, что смерть была внезапной и необъяснимой.

Врачи заявляют: «Мы сообщаем о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома, наступившего после употребления в пищу мяса».

Уточняется, что в апреле анализ крови выявил антитела к сахару, называемому альфа-гал. Данный сахар содержится в крови коров, оленей, коз и свиней. Поясняется, что когда клещи питаются этими животными, сахар попадает в их слюну и может передаваться человеку через укусы.

Сообщается, что у укушенных может развиться повышенная чувствительность к сахару альфа-гал, вызывающая аллергические реакции при употреблении мяса. Симптомы включают тошноту, спазмы желудка, диарею, крапивницу и затрудненное дыхание.

Резюмируется, что большинство случаев в США связано с клещом-звездоносом, который встречается на северо-востоке, юге и Среднем Западе.

