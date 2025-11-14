Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Летчик из США умер «уникальной» смертью

Летчик из США умер «уникальной» смертью

Агата Кловская
14.11.25 11:32
140
Летчик из США умер «уникальной» смертью

47-летний летчик из американского штата Нью-Джерси стал первым человеком, умершим от аллергии на мясо, вызванной укусом клеща. Стали известны подробности.

Медики поведали, что мужчина почувствовал себя плохо через четыре часа после того, как съел гамбургер в сентябре прошлого года. Уже вечером он был обнаружен без сознания на полу в ванной. Вскрытие показало, что смерть была внезапной и необъяснимой.

Врачи заявляют: «Мы сообщаем о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома, наступившего после употребления в пищу мяса».

Уточняется, что в апреле анализ крови выявил антитела к сахару, называемому альфа-гал. Данный сахар содержится в крови коров, оленей, коз и свиней. Поясняется, что когда клещи питаются этими животными, сахар попадает в их слюну и может передаваться человеку через укусы.

Сообщается, что у укушенных может развиться повышенная чувствительность к сахару альфа-гал, вызывающая аллергические реакции при употреблении мяса. Симптомы включают тошноту, спазмы желудка, диарею, крапивницу и затрудненное дыхание.

Резюмируется, что большинство случаев в США связано с клещом-звездоносом, который встречается на северо-востоке, юге и Среднем Западе.

Ранее в Германии впервые за долгое время выявили страшную заразу.

Тэги: здоровье, мир

Комментарии

Статьи

10.11.25 10:14

Радикалы, регионалы, гройсмановцы... Кто пополнит ряды партии ВО «Батькивщина»

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.11.25 13:14

Людям с онко, ожирением и неврозами будут отказывать в визах США

14.11.25 12:30

Мощная вспышка на Солнце нарушила связь в Европе и Африке

14.11.25 12:25

Пакистанцы предупредили о смертельной опасности сырого молока

14.11.25 11:50

Ученые назвали самую красивую женщину в мире

14.11.25 11:46

В «Дії» анонсировали важную новацию для ветеранов

14.11.25 11:25

Германия присоединится к международному контингенту в Украине

14.11.25 11:13

Кремль планирует депортацию из ВОТ в Сибирь

14.11.25 11:06

Пентагон предложил Трампу варианты военных операций против Венесуэлы, — СМИ

14.11.25 10:55

Мерц обратился к Зеленскому из-за украинцев в Германии

14.11.25 10:52

Количество жертв массированного удара по Киеву возросло до 4

14.11.25 10:23

Зеленский назвал два способа заставить Россию закончить войну

14.11.25 09:45

«Укрэнерго» озвучило объемы отключений в пятницу

13.11.25 15:27

В «Укрэнерго» назвали сроки улучшения ситуации со светом

13.11.25 12:22

Мирные переговоры с Россией прекращены, — замглавы МИД

13.11.25 10:46

Украина развернет первую в мире «стену дронов», — СМИ

13.11.25 10:27

США вышли из шатдауна

13.11.25 09:39

«Укрэнерго» опубликовало объемы отключений на 13 ноября

13.11.25 09:17

Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку

12.11.25 10:38

Украина стала мировым лидером по производству БПЛА, — Bloomberg

07.11.25 16:13

Японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты

07.11.25 15:28

Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

07.11.25 14:04

Создан гель против кариеса

07.11.25 13:50

Ученые узнали о вреде соли нечто новое

07.11.25 14:12

В выходные украинцев ждет весьма разноплановая погода

10.11.25 12:18

Зеленский рассказал, боится ли Трампа

10.11.25 14:05

Назван неожиданный способ улучшить память в пожилом возрасте

10.11.25 07:58

Ученые рассказали об интервальном голодании кое-что важное

10.11.25 13:20

Трамп нашел виновных в шатдауне в США

07.11.25 13:41

Австралийцы рассказали, как общаться с кошками

Фото и Видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди