Вэнс оценил состояние здоровья Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил состояние здоровья главы государства Дональда Трампа. Опроверг слухи о проблемах.

Политик сказал: «Дональд Трамп очень здоров. Если бы я работал при Джо Байдене, я бы волновался каждый день».

При этом, отвечая на вопрос о необходимости быть в постоянной готовности заменить его на посту президента страны, чиновник отметил: «Я стараюсь не думать об этом».

Республиканец уверяет, что глава Белого дома обладает сверхчеловеческой способностью читать людей.

Ранее Трамп рассказал, кто в его команде - Дарт Вейдер.