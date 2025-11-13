Генетик рассказал, что влияет на долголетие

Российский генетик Алексей Москалев поведал, что влияет на долголетие. Ученый перечислил ключевые факторы.

По его словам, это образ жизни, включая питание, физическую активность, качество сна и умение справляться со стрессом.

Он отметил: «Генетика играет двоякую роль. Варианты генов, повышающие риски развития хронических заболеваний, сокращают жизнь. С другой стороны, у долгожителей отмечают целый комплекс случайно собравшихся в геноме одного человека защитных вариантов генов».

Добавляется при этом, что фактором риска может выступать одиночество в пожилом возрасте. Кроме того, на продолжительность жизни влияют образование и профессия.

Отмечается, что от них зависит то, будут ли у человека средства на качественное питание и медицинское обслуживание.

Ранее был назван неожиданный способ улучшить память в пожилом возрасте.