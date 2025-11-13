Американцы предупредили о страшной опасности стресса

Эксперты из Пенсильванского университета в США поведали о страшной опасности стресса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он может вызывать нарушения кровотока в мозге, а данный фактор способствует развитию болезни Альцгеймера.

В опыте на мышах было обнаружено, что у грызунов за поддержание нормального кровотока и согласованную активность нейронов отвечают редкие нервные клетки – нейроны nNOS первого типа. Они составляют менее 1% от всех нейронов мозга. Такие клетки крайне чувствительны к стрессу и могут погибать при сильных эмоциональных перегрузках.

Желая изучить влияние клеток nNOS, специалисты использовали токсин сапорин, избирательно уничтожавший только этот тип нейронов. После воздействия они наблюдали значительное ослабление спонтанных колебаний сосудов мозга и снижение активности нейронов.

Информируется, что удаление этих нейронов у животных также приводило к снижению как кровотока, так и электрической активности мозга, особенно во время сна. Это, по словам ученых, доказывает, что nNOS-клетки играют ключевую роль в снабжении мозга кислородом и поддержании нейронных связей.

Говорится: «Снижение кровотока – один из факторов, ускоряющих ухудшение работы мозга и развитие нейродегенеративных заболеваний у людей. Потеря этих редких нейронов из-за хронического стресса может быть недооцененной причиной такого ухудшения».

Полагается, что клетки с аналогичными функциями также присутствуют в мозге человека. Понимание их роли может помочь разработать новые способы профилактики возрастных нарушений мозга и, возможно, замедлить развитие деменции.

Ранее были названы привычки, которые приводят к депрессии.