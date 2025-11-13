В Шотландии найден гриб, которому 407 миллионов лет

Эксперты из лаборатории Сейнсбери Кембриджского университета в Великобритании нашли новый вид древнего симбиотического гриба, сохранившегося в окаменелости растения возрастом около 407 миллионов лет. По их словам, данный микроорганизм выявили на территории шотландских сланцев Уиндфилда.

Ученые рассказали, что их находка выступает свидетельством одного из первых взаимодействий между растениями и грибами – микоризе.

Указывается, что это симбиотический союз, при котором грибы помогают усваивать воду и питательные вещества, а растения снабжают их сахарами. Подобное партнерство лежит в основе большинства современных экосистем и играет важную роль в питании растений.

Сообщается, что новый вид гриба получил название Rugososporomyces lavoisierae. Он образовывал симбиотические связи с древним растением Aglaophyton majus и стал вторым известным грибом, связанным с этим видом.

С целью изучения образца британцы применили современные методы микроскопии, которые дали возможность различить грибные и растительные клетки.

В то же время анализ световых сигнатур (уникальных оптических отпечатков древних тканей) помог подтвердить наличие гриба даже спустя сотни миллионов лет после исчезновения его ДНК.

Резюмируется: «Наличие арбускул (разветвленных нитевидных образований грибов) показывает, что гриб не паразитировал на растении, а существовал с ним в взаимовыгодном союзе, обменивая минералы, например фосфор, на сахара. Открытие помогает понять, как растения и грибы совместно осваивали сушу и формировали экосистемы, ставшие основой современной жизни».

Ранее была обнаружена самая старая виноградная лоза в мире.