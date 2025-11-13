В Киевской области семья пострадала от взрыва зарядного устройства в квартире

В селе Новоселки Киевской области произошло громкое ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что по причине взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми.

Также в результате взрыва возник пожар.

Информируется, что сильное задымление подъезда заблокировало жителей многоэтажки.

Добавляется, что спасатели деблокировали двери, эвакуировали из дома 62 жильцов, вывели на свежий воздух пострадавшую семью и передали медикам.

Отмечается, что двое детей и отец были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Украинцев призвали соблюдать правила безопасности при пользовании альтернативными источниками электроэнергии.

