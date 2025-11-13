Стубб сделал весьма неожиданное заявление по поводу России

Президент Финляндии Александр Стубб сделал достаточно неожиданное заявление по поводу России. По его словам, диалог с Европой может быть восстановлен.

Чиновник отметил: «В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично».

При этом политик признал, что за последние полтора года европейские лидеры нередко поднимали данный вопрос.

Добавляется, что контакты Европы с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров должны обсуждаться европейскими странами совместно.

Ранее Стубб сделал заманчивое предложение России.