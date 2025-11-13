Все разделы

В Германии впервые за долгое время выявили страшную заразу

В Германии впервые за долгое время выявили страшную заразу

Агата Кловская
13.11.25 13:14
В Германии впервые за долгое время выявили страшную заразу

В Германии впервые за более чем тридцать лет обнаружили дикий полиовирус типа 1 (WPV1). Эта зараза вызывает полиомиелит.

Уточняется, что ее нашли в сточных водах.

При этом Институт Роберта Коха уже подтвердил, что был обнаружен дикий полиовирус типа 1 (WPV1).

Впрочем, население успокаивают тем, что риск заражения населения Германии любой из форм полиовируса очень низок из-за широкого охвата вакцинацией, а также потому, что случаи обнаружения вируса в сточных водах были "единичными".

Ранее глава ВОЗ анонсировал новую пандемию.

