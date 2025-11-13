Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сделал злое заявление по поводу Украины. Он опубликовал пост в социальной сети Х.

Чиновник написал: «Многие годы работа украинского государства финансировалась на деньги европейских граждан. А тем временем коррупция в Украине вышла из-под контроля».

Добавляется: «Что же собирается Брюссель сделать сейчас? Направить больше денег Украине, Владимиру Зеленскому, ближайший круг которого, как выяснилось, заправляет масштабной коррупционной сетью. Время положить конец этому безумию. Мы должны прекратить посылать деньги европейских граждан Украине».

Ранее Орбан сделал скользкое заявление по поводу Украины.