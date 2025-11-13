В «Укрэнерго» назвали сроки улучшения ситуации со светом

В ближайшие дни ситуация в энергосистеме остается сложной, однако в течение нескольких недель ожидается существенное улучшение. Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона «Единые новости».

«Я не могу гарантировать, что в течение ближайших нескольких дней ситуация улучшится и нам не придется ограничивать потребителей. Мы вынуждены это делать, чтобы сохранить энергосистему», — пояснил Зайченко.

В то же время он выразил осторожный оптимизм относительно среднесрочной перспективы.

«Но если говорить о перспективе нескольких недель, то ситуация должна значительно улучшиться в энергосистеме», — добавил глава «Укрэнерго».

Напомним, «Укрэнерго» опубликовало объемы отключений на 13 ноября.