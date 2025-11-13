Украина получит 6 млрд евро с доходов замороженных активов РФ, — фон дер Ляйен

Украина получит новый транш от Евросоюза в размере 6 млрд евро с доходов замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба ЕК.

«Только за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также почти 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены», — заявила глава Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что уже сегодня Евросоюз выделит почти 6 млрд евро из кредита ERA и фонда для Украины.

«Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины. Мы возместим ущерб, нанесенный российскими ударами. Мы стабилизируем энергосеть Украины — экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии в Украину. И мы защитим критически важную инфраструктуру. Эта зима определит будущее войны», — добавила она.

Напомним, ЕС рассмотрит два варианта финансирования помощи Украине.