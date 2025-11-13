Венесуэла объявила массовую мобилизацию

Венесуэла объявила о начале массовой мобилизации вооруженных сил в ответ на усиление военного присутствия США в Карибском море. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, сообщает CNN.



Речь идет о развертывании сухопутных, военно-воздушных, военно-морских и резервных подразделений, которые будут участвовать в масштабных учениях. В маневрах также будет задействована Боливарианская милиция — резервные силы, сформированные из гражданских лиц еще при Уго Чавесе. Это является ответом на «империалистическую угрозу», исходящую от Вашингтона, подчеркнул министр.

Напряженность между США и Венесуэлой растет. В конце октября министр обороны США Пит Хегсет приказал перебросить крупнейший авианосец страны из Европы в Карибский бассейн. 11 ноября USS Gerald R. Ford прибыл в зону ответственности Южного командования ВС США, которая включает большую часть Латинской Америки.

Вашингтон объясняет это необходимостью противодействия наркотрафику. Американские военные за последние недели нанесли несколько ударов по предполагаемым наркосудам в Карибском море.

Одновременно США продолжают усиливать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава Пентагона допустил возможность силового устранения власти в Венесуэле, заявив, что для этого могут быть задействованы все ресурсы американской армии. Вашингтон обвиняет Мадуро в связях с наркокартелями и предлагает до 50 млн долларов за информацию, которая поспособствует его задержанию.

Напомним, Венесуэла уже готовится к войне с США.