Названа заявка сборной Украины на матч против Франции

В четверг, 13 ноября, национальная сборная Украины сыграет матчи отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва встретятся с национальной сборной Франции.

По официальной информации, в заявку «сине-желтых» на матч с французами не попали два ключевых исполнителя. Сергей Ребров оставил вне списка Николая Матвиенко и Руслана Малиновского.

Заявка сборной Украины на матч против Франции (по номерам):

1. Евгений Волынец, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Егор Назарина, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Алексей гуцуляк, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Георгий Судаков, 18. Егор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Тарас Михавко, 23. Дмитрий Ризнык

Игра состоится в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, 16 ноября в 19:00 сине-желтые сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.