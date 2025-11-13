Вероятность встречи лидеров США и России зависит исключительно от уверенности в том, что такие переговоры принесут конкретный результат для прекращения войны в Украине. Об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам министерского заседания G7 в Канаде, сообщает Bloomberg.

«Обe стороны договорились, что следующая встреча наших президентов должна дать конкретные результаты. Мы должны быть уверены, что имеем реальный шанс достичь чего-то позитивного», — заявил глава американской дипломатии.

Рубио также добавил, что в Вашингтоне стремятся к завершению войны. Однако США нацелены на продуктивность таких встреч, а не на пустые договоренности.

«Мы не можем просто дальше встречаться ради встреч», — подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о Трампе и войне против Украины.