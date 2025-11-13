Все разделы

Новости > Мирные переговоры с Россией прекращены, — замглавы МИД

Мирные переговоры с Россией прекращены, — замглавы МИД

Александр Панько
13.11.25 12:22
121
Мирные переговоры с Россией прекращены, — замглавы МИД

Мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти без результата, поэтому сейчас они приостановлены. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает The Times.

«Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены», — подчеркнул Кислица.

Заместитель министра иностранных дел заявил, что с лета борьба заключалась в том, чтобы добиться большего количества действий от международных партнеров Украины, чтобы побудить российского диктатора Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским с глазу на глаз.

Отмечается также, что несмотря на то, что Кислица был открыт к прогрессу на пути к миру, он, кажется, не удивлен тем, что переговоры с российской делегацией дали ограниченные результаты.

«Важно понимать, что в условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора. Они имеют очень жесткий мандат и должны защищать любые позиции, которые им предоставили. Кроме того, у вас были люди, которые контролировали друг друга, а потом они отчитывались друг другу, насколько жестко они излагали свою позицию», — сказал он.

А также подчеркнул, что «в российской системе вам приходится иметь дело непосредственно с диктатором».

Напомним, у Путина придумали очередные абсурдные отговорки от мирных переговоров с Украиной.

Тэги: мирные переговоры, война в Украине, Сергей Кислица

