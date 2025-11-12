Озвучена текущая ситуация с коронавирусом и гриппом в Украине

Украинцы продолжают болеть коронавирусом, гриппом и ОРВИ. За неделю, 3-9 ноября, заболели более 106 тысяч человек, среди которых почти 59 тысяч это дети.

Такие цифры приводит Минздрав.

Впрочем, по словам медиков, эпидемический порог не превышен ни в одной области, количество больных постепенно уменьшается.

Информируется, что были госпитализированы 2 676 людей (1 412 детей).

Резюмируется, что по сравнению с предыдущей неделей число больных уменьшилось на 2%.

Ранее известный вирусолог предрек новую пандемию.