Криштиану Роналду рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

Португальский форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассказал о возможном завершении карьеры, заявив, что повесит бутсы на гвоздь через один или два года, хотя ранее говорил, что завершит выступления «вскоре».

Португальский нападающий, забивший более 950 голов за клуб и сборную, дебютировал подростком в «Спортинге» в 2002 году. В интервью он сказал, что планирует уйти из футбола, чтобы больше времени проводить с семьей.

В июне Роналду продлил контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» до 2027 года. 40-летний португалец также нацелен выступить на следующем чемпионате мира и мечтает завоевать единственный крупный трофей, которого ему не хватает.

«Слово вскоре для меня означает через 10 лет... Нет, я шучу», — сказал Роналду во время видеовыступления на глобальном саммите по туризму и инвестициям, проходившем в Саудовской Аравии.

«Я действительно наслаждаюсь моментом сейчас. Как вы знаете, в футболе, когда достигаешь определенного возраста, начинаешь считать месяцы очень быстро. Я чувствую себя прекрасно. Забиваю голы, все еще чувствую себя быстрым и острым. Наслаждаюсь игрой и в клубе, и в сборной. Но, конечно, будем честны — под „вскоре“ я имею в виду, вероятно, один или два года», — отметил он.

Португалия уже почти гарантировала себе место на чемпионате мира 2026 года, и Роналду подтвердил, что турнир в США, Канаде и Мексике станет для него последним на большой футбольной сцене.

Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории футбола со 143 голами за национальную сборную, ответил на вопрос, станет ли ЧМ-2026 для него заключительным: «Безусловно, да, потому что мне будет 41 год. Я отдал футболу все. Я в игре уже 25 лет. Я сделал все, имею много рекордов в разных клубах и на уровне сборных. Я очень горжусь этим. Так что давайте просто наслаждаться моментом, жить им».

Роналду сказал, что осознает, что войдет в историю как один из лучших игроков всех времен. Но может ли его сын, Криштиану-младший, который выступает за юношескую сборную Португалии U-16, стать лучше отца?

Роналду сказал: «Как люди, мы всегда не хотим, чтобы кто-то был лучше нас. Но я желаю, чтобы мои дети превзошли меня. Я никогда не буду завидовать ему. Я не хочу создавать на него давление. Все, чего я хочу — чтобы он был счастлив. Не важно, будет ли он играть в футбол или займется другим спортом. Главное — быть счастливым и свободным. Не живи под давлением того, что твой отец — Роналду, это большая ноша. Это новое поколение, другое поколение. Они думают и живут иначе. Но как отец, я всегда рядом, чтобы помочь ему стать тем, кем он захочет. Я всегда его поддержу».

