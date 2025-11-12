Трамп заявил, что США «могут потерять 3 трлн долларов». Названа причина

Верховный суд США должен рассмотреть законность тарифов президента США Дональда Трампа. В случае негативного решения страна якобы может потерять 3 трлн долларов. Заявление Трампа приводит Axios.

«Верховному суду США были предоставлены неверные данные. „Отмена“ тарифов в случае отрицательного решения, включая сделанные и планируемые инвестиции, а также возврат средств, составит более 3 триллионов долларов», — считает американский лидер.

По его словам, такое развитие событий «стало бы разрушительным» для будущего США.

Как пишет Axios, Трамп такими громкими заявлениями фактически пытается усилить давление на суд, чтобы сохранить центральный элемент своей внешней политики.

Стоит заметить, что под «потерей 3 трлн долларов» Трамп имеет в виду возврат тарифных сборов и потерю инвестиций.

Вопрос возвратов был затронут Верховным судом во время слушаний 5 ноября.

При этом издание уточняет, что если тарифы будут признаны незаконными, вопрос о возвратах может стать предметом совершенно нового судебного разбирательства.

Напомним, палата представителей США планирует прекратить шатдаун.