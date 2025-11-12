Германия даст Украине дополнительную финпомощь к зиме

Германия планирует выделить Украине дополнительные €40 миллионов так называемой зимней помощи. Это решение связано с усилением атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль перед началом встречи министров стран G7 в Канаде, информирует Deutsche Welle.

По словам Вадефуля, помощь направлена на то, чтобы обеспечить украинцам тепло и свет в домах, а также помешать российским попыткам деморализовать население систематическими атаками на гражданские объекты газо- и теплоснабжения.

«Мы помогаем сохранить тепло и свет в украинских домах и гарантируем, что Россия не сможет достичь своей цели — морально сломить тех, кто защищает свою Родину, своими целенаправленными террористическими атаками на гражданские газовые и отопительные системы», — подчеркнул Вадефуль.

Напомним, Германия увеличит финансовую помощь Украине.