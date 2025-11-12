Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Палата представителей США планирует прекратить шатдаун, — СМИ

Палата представителей США планирует прекратить шатдаун, — СМИ

Александр Панько
12.11.25 11:17
99
Палата представителей США планирует прекратить шатдаун, — СМИ

Палата представителей США намерена проголосовать в среду за прекращение шатдауна, возобновив финансирование работы федерального правительства. Об этом в среду, 12 ноября, сообщает Reuters.

По информации агентства, республиканцы, контролирующие Палату представителей, планируют рассмотреть компромиссный законопроект.

«Контролируемая республиканцами Палата представителей должна проголосовать в среду днем за компромиссный законопроект, который восстановит финансирование государственных учреждений и прекратит шатдаун, начавшийся 1 октября и продолжающийся уже 42-й день», — отмечается в публикации.

Тем временем конгрессмены возвращаются в Вашингтон из округов, несмотря на проблемы с транспортом — отменено почти 120 авиарейсов, сотни других задержаны. Некоторые члены Конгресса преодолевают дорогу до столицы собственным транспортом, в частности представители от Арканзаса и Миссисипи. Один из конгрессменов из Висконсина сообщил в социальных сетях, что отправился на мотоцикле в 16-часовое путешествие до Вашингтона, чтобы «выполнить свой долг».

Напомним, сенат США одобрил финансирование правительства.

Тэги: США, шатдаун

Комментарии

Статьи

10.11.25 10:14

Радикалы, регионалы, гройсмановцы... Кто пополнит ряды партии ВО «Батькивщина»

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.11.25 12:48

В Бразилии родился жуткий котенок-мутант

12.11.25 12:36

Австралийцы предупредили о смертельно опасной кухонной ошибке

12.11.25 12:33

Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной, — The Atlantic

12.11.25 12:15

Литва отвергла предложение Лукашенко о переговорах

12.11.25 11:51

Итальянцы наконец-то выяснили, в чем же суть человеческого интеллекта

12.11.25 11:47

Германия даст Украине дополнительную финпомощь к зиме

12.11.25 11:00

Обнаружена самая старая виноградная лоза в мире

12.11.25 10:53

РФ заявила о новом раунде переговоров в Стамбуле

12.11.25 10:38

Украина стала мировым лидером по производству БПЛА, — Bloomberg

12.11.25 10:38

Украина стала мировым лидером по производству БПЛА, — Bloomberg

12.11.25 09:36

Армия РФ, вероятно, захватит Покровск и Мирноград, но цена будет очень высокой, — ISW

12.11.25 09:19

Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции

11.11.25 15:48

Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе

11.11.25 09:27

Известно, как будут отключать свет 11 ноября

10.11.25 16:49

В Кремле сделали ряд неоднозначных заявлений по завершению войны в Украине

10.11.25 14:24

Зеленский раскрыл реальный план закрытия неба над Украиной

10.11.25 11:24

В двух областях Украины объявят эвакуацию из некоторых населенных пунктов

10.11.25 10:14

Украина планирует заказать 27 систем Patriot

10.11.25 09:16

В «Укрэнерго» определились с графиками отключений на 10 ноября

07.11.25 16:13

Японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты

07.11.25 15:28

Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

07.11.25 14:04

Создан гель против кариеса

06.11.25 14:21

В этом году в Украине ожидается богатый урожай

07.11.25 13:50

Ученые узнали о вреде соли нечто новое

05.11.25 15:40

Президент Словакии рассказал, почему его страна не отказывается от российских энергоресурсов

05.11.25 14:50

Украинцев предупредили об опасном природном явлении в ближайшее время

05.11.25 16:17

Стало известно, сколько детей вернула Украина за время войны

05.11.25 16:48

В Минздраве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и COVID-19

07.11.25 09:25

Трамп заявил о прогрессе по вопросу войны в Украине

Фото и Видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди