Палата представителей США планирует прекратить шатдаун, — СМИ

Палата представителей США намерена проголосовать в среду за прекращение шатдауна, возобновив финансирование работы федерального правительства. Об этом в среду, 12 ноября, сообщает Reuters.

По информации агентства, республиканцы, контролирующие Палату представителей, планируют рассмотреть компромиссный законопроект.

«Контролируемая республиканцами Палата представителей должна проголосовать в среду днем за компромиссный законопроект, который восстановит финансирование государственных учреждений и прекратит шатдаун, начавшийся 1 октября и продолжающийся уже 42-й день», — отмечается в публикации.

Тем временем конгрессмены возвращаются в Вашингтон из округов, несмотря на проблемы с транспортом — отменено почти 120 авиарейсов, сотни других задержаны. Некоторые члены Конгресса преодолевают дорогу до столицы собственным транспортом, в частности представители от Арканзаса и Миссисипи. Один из конгрессменов из Висконсина сообщил в социальных сетях, что отправился на мотоцикле в 16-часовое путешествие до Вашингтона, чтобы «выполнить свой долг».

Напомним, сенат США одобрил финансирование правительства.