Украина стала мировым лидером по производству БПЛА, — Bloomberg

Украина существенно укрепляет свои позиции на рынке беспилотных технологий, уверенно закрепившись среди глобальных лидеров в сфере производства дронов. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает Bloomberg.

Согласно публикации, отечественные компании не только активно обеспечивают потребности фронта, но и готовятся к выходу на международные рынки, усиливая оборонную устойчивость страны.

За короткий промежуток времени украинский сектор беспилотных систем приобрел стратегический вес в отечественной оборонной индустрии. Ежегодно в Украине производится около 4 миллионов дронов различных видов — от FPV-моделей до высокоточных дальнобойных ударных комплексов. Для сравнения, в США этот объем составляет всего около 100 тысяч единиц в год, что демонстрирует эффективность украинского подхода, который строится на гибкости, скорости и непрерывных инновациях.

Рост этого производства стал возможен благодаря двум ключевым факторам: необходимости оперативно реагировать на российскую агрессию и увеличенному спросу со стороны стран НАТО. Это позволило украинским компаниям успешно закрепить свои позиции не только на внутреннем рынке, но и на глобальном уровне.

Украинские производители укрепляют присутствие в Европе благодаря партнерствам и инвестициям. Например, компания Skyeton начала деятельность в Словакии, привлекши более 10 миллионов евро инвестиций. FlyWell готовится к совместному производству с финской Summa Defence, а Fire Point получила поддержку от Дании для новых разработок в области крылатых систем Flamingo.

Перенос отдельных производственных процессов за пределы Украины позволяет повысить устойчивость логистики и обеспечить доступ к европейскому финансированию, хотя это требует соблюдения строгих стандартов ЕС. Вместе с этим украинские технологии, испытанные в реальных боевых условиях, привлекают внимание благодаря низкой стоимости, простоте обслуживания и возможности быстрого восстановления.

После роста количества инцидентов с нарушением воздушного пространства европейские страны активнее вкладывают ресурсы в развитие своих оборонных возможностей. Украинские дроны становятся примером оптимального соотношения эффективности и доступности.

Специалисты отмечают, что современная война требует быстрого и массового производства вооружения вместо слишком дорогих систем. В этом контексте дроны, изготовленные в Украине, отвечают этим потребностям.

Со своей стороны украинская власть заявила о планах наращивать экспорт вооружений и открывать представительства в таких городах, как Берлин и Копенгаген, для продвижения на внешних рынках. Ожидается, что продажа дронов обеспечит стабильный финансовый поток, который будет способствовать дальнейшему развитию и масштабированию производства.

В Европе также обсуждается внедрение модели постоянного оборонного финансирования, которая может углубить сотрудничество с Украиной и ускорить внедрение новейших технологий.

