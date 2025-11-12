Трамп похвастался новыми бомбардировщиками B2

Президент США Дональд Трамп похвастался, что его страна заказала немало обновленных версий бомбардировщиков B2. Об этом он сказал во время выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов.

Политик отметил: «Разве они не прекрасны? Теперь мы их так уважаем. Какую работу они проделали, в одно мгновение полностью уничтожив ядерный потенциал Ирана».

Американский лидер добавил: «Должен сказать, мы только что заказали еще множество обновленных версий этого невероятного произведения искусства».

Ранее Трамп сказал, что война в Украине больше не угрожает миру.