Обнаружена самая старая виноградная лоза в мире

В деревне Цзоба округа Цзоган в горах Тибета найдена самая старая виноградная лоза в мире. Ей аж 416 лет.

По словам специалистов, растение было впервые обнаружено во время обследования древних деревьев в городе Чанду, после чего его тщательно изучили ученые из Исследовательской лаборатории науки о древесине Юго-Западного университета лесного хозяйства.

Ученые рассказали, что, используя анализ годичных колец и физические измерения, они подтвердили возраст виноградной лозы. Она растет на высоте почти 2,5 километров, достигает восьми метров в высоту и имеет диаметр полметра.

Эта чудо-лоза была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса в сентябре, закрепив за собой статус старейшей дикой живой виноградной лозы в мире.

