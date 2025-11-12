В Бразилии родился жуткий котенок-мутант

В Бразилии родился страшный котенок-мутант, у которого всего один глаз. Его уже нарекли циклопом.

При этом примечательно, что в одном помете с ним было еще трое котят, которые появились на свет без подобных аномалий.

Очевидцы говорят, что прожить монстр смог лишь сутки, так как генетические отклонения были сопряжены с трудностями с дыханием.

По словам местных ветеринаров, в процессе развития эмбриона его мозг не разделился на два полушария.

Поясняется, что с циклопией могут родиться не только животные, но и люди, и чаще всего появившиеся на свет с этим синдромом долго не живут из-за неспособности нормально дышать.

У людей развитию этого синдрома может способствовать прием некоторых лекарств во время беременности. Встречается он редко: на миллион рождений приходится только одно с циклопией.

Ученые говорят, что возникновение этого порока у плода происходит еще на ранних этапах развития. Как правило у циклопов отсутствует нос, и вместо него над глазом расположен мускульный хоботок, через который младенец может дышать.

