Испанцы создали средство для снижения тяги к алкоголю

Эксперты из университета Мигеля Эрнандеса в Испании создали уникальное средство, которое снижает тягу к алкоголю. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это соединение MCH11. Во время опыта оно существенно снижало тягу к потреблению алкоголя у мышей обоих полов.

По словам ученых, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, ежегодно приводят к более чем 2,6 миллионам смертей, а до 70 % пациентов возвращаются к зависимости уже в течение первого года терапии.

Увы, ныне существующие лекарства часто вызывают побочные эффекты и не устраняют основную причину тяги к алкоголю.

Испанцы сконцентрировались на эндоканнабиноидной системе, то есть сети, регулирующей удовольствие, мотивацию и стресс. При алкоголизме ее баланс нарушается: снижается уровень молекулы 2-арахидоноилглицерина (2-AG), отвечающей за контроль импульсов.

Говорится, что MCH11 действует как ингибитор фермента моноацилглицерол-липазы, который расщепляет 2-AG. Блокируя этот фермент, соединение повышает концентрацию 2-AG в мозге, что уменьшает тягу к алкоголю и смягчает симптомы абстиненции.

Указывается также: «MCH11 помогает контролировать зависимость, не вызывая побочных эффектов и не влияя на координацию или когнитивные функции. Кроме того, препарат проявляет анксиолитические и антидепрессивные свойства».

Сообщается, что реакция на лечение зависела от пола. Самцы мышей реагировали на низкие дозы препарата, а самкам требовались более высокие.

В то же время, анализ экспрессии генов продемонстрировал, что MCH11 также восстанавливал нарушения работы генов (вызванные воздействием алкоголя) у обоих полов.

Самый сильный эффект фиксировался при комбинации MCH11 и топирамата, препарата, уже применяемого при алкогольной зависимости.

Специалисты полагают, что MCH11 может стать частью персонализированной терапии, адаптированной под пол пациента.

Ранее румыны доказали хитрую особенность алкоголя.