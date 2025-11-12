Австралийцы предупредили о смертельно опасной кухонной ошибке

Эксперты из Совета по информированию о пищевой безопасности (Food Safety Information Council) в Австралии поведали о смертельно опасной кухонной ошибке. Они призвали не мыть сырую курицу перед ее готовкой.

Специалисты рассказали: «Мытье сырой курицы – это миф, который только распространяет бактерии по кухне. Во время промышленной переработки мясо уже проходит санитарную обработку, а дополнительное мытье на домашней кухне лишь разбрызгивает микробы. Достаточно просто тщательно прожарить курицу до 75 градусов, проверив температуру мясным термометром в самой толстой части».

Так, сообщается, что по данным исследования, 51% австралийцев продолжают мыть целую курицу перед готовкой, 48% куски с кожей и 44% без кожи.

Увы, доля таких людей за последние четыре года увеличилась, несмотря на предупреждения санитарных служб.

Указывается на то, что курица – самое популярное мясо в Австралии, и потому ошибки при ее приготовлении представляют серьезную проблему. Каждый год в стране фиксируется около 4,7 миллиона случаев пищевых отравлений, приводящих почти к 48 тысячам госпитализаций и 38 смертям.

Австралийцы напоминают ключевые правила безопасности при обращении с сырой птицей: тщательно мыть руки и поверхности после контакта с сырой курицей, размораживать мясо только в холодильнике или микроволновке, не допуская вытекания сока, не допускать контакта сырой курицы с готовыми блюдами и использовать отдельные доски и посуду для сырого и приготовленного мяса.

Резюмируется: «Пищевые отравления – серьезная угроза здоровью и экономике. Простые меры предосторожности способны спасти жизни».

