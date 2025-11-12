Все разделы

Новости > Итальянцы наконец-то выяснили, в чем же суть человеческого интеллекта

Итальянцы наконец-то выяснили, в чем же суть человеческого интеллекта

Агата Кловская
12.11.25 11:51
99
Итальянцы наконец-то выяснили, в чем же суть человеческого интеллекта

Эксперты из университета Габриэле д'Аннунцио в Италии наконец-то узнали, в чем же суть человеческого интеллекта. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он связан с многослойной архитектурой его нейронных сетей, а эффективный обмен информацией внутри определенных мозговых систем способствует более высоким когнитивным способностям, тогда как избыточная активность сетей, отвечающих за внутренние размышления, напротив, может снижать интеллектуальную продуктивность.

Поясняется, что интеллект представляет собой одно из самых сложных явлений, с которым сталкивается нейронаука.

Добавляется, что он не сводится к одному параметру, а представляет собой иерархию: общее когнитивное ядро влияет на более частные способности – логическое мышление, память, скорость обработки информации.

Ученые рассматривали мозг как сеть взаимосвязанных модулей, то есть групп областей, активно взаимодействующих между собой.

Сообщается, что с помощью функциональной МРТ в состоянии покоя итальянцы изучили, как эти модули координируют работу на разных уровнях детализации: от крупных сетей до мелких специализированных контуров.

Было установлено в итоге, что общие интеллектуальные способности зависят от эффективности работы крупных интегрированных систем, а конкретные навыки – от более локальных сетей.

Указывается, что высокие показатели IQ коррелировали с лучшей связностью между лобными, теменными и затылочными областями мозга, отвечающими за выполнение задач и обработку внешней информации.

В то же время, говорят исследователи, чрезмерная активность внутренних сетей была связана с более низкими результатами когнитивных тестов. Это указывает на то, что чем меньше внутренние, системы вмешиваются в работу исполнительных сетей, тем выше концентрация и эффективность мышления.

Резюмируется, что полученные выводы относятся к мозговой активности в состоянии покоя, а следующим шагом специалистов станет исследование того, как эти сети перестраиваются во время решения задач.

Ранее британцы открыли у человека седьмое чувство.

