Погода в Украине еще больше ухудшится в ближайшие дни

В ближайшие дни погода в Украине будет ухудшаться. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 12 ноября, по стране пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в юго-восточных областях местами будет туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 3-8, днем 5-10 тепла, на юге и востоке Украины плюс 8-13.

В Киеве завтра пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и днем в районе 6-8 тепла.

Кроме этого информируется, что в четверг, 13 ноября, в большинстве северных, центральных и в восточных областях пройдут небольшие дожди, на остальной территории нашей страны должно быть без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 5-10.

В украинской столице послезавтра прогнозируется небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 2-4, днем 7-9 тепла.

