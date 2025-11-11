Беларусь угрожает Литве из-за закрытия границы

Беларусь пригрозила мерами в отношении литовского транспорта, который остался на белорусской территории после закрытия границы Литвой. Об этом сообщает министерство иностранных дел Беларуси.

«В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси собралось более 1100 грузовых транспортных средств литовских перевозчиков», — говорится в заявлении МИД.

В МИД заявили, что Беларусь перемещает их на специально оборудованные стоянки возле пункта «Котловка».

«По гуманитарным соображениям водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться к месту постоянного проживания до восстановления работы границы литовской стороной», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все убытки и задержки — «результат политизированных и необдуманных решений литовских властей».

«Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, который остался на территории», — добавили в белорусском МИД.

Напомним, Литва закрывает границу с Беларусью на месяц. названа причина.