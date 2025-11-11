Все разделы

Британцы открыли у человека седьмое чувство

Агата Кловская
11.11.25 15:09
Эксперты из Лондонского университета Королевы Марии в Великобритании узнали о том, что человек может относительно точно ощущать расположение объектов, видя их. По их словам, данное уникальное свойство, которое специалисты называют дистанционным осязанием, может стать новым видом человеческого восприятия, или же таким себе седьмым чувством.

До недавних пор было принято считать, что такой способностью обладают лишь некоторые животные. Так, у куликов и ржанок развито удаленное осязание, позволяющее им находить добычу, спрятанную под слоем песка.

Но вот новое исследование показало, что и люди могут улавливать механические сигналы от предметов, находящихся вне зоны прямого контакта.

Были проведены две серии опытов: с участием людей и с роботами.

В первом случае добровольцам предлагалось найти маленький кубик, закопанный в песке, не прикасаясь к нему напрямую. Выяснилось, что подопытные могли определить его расположение с точностью 70,7%. Для сравнения, робот, оснащенный современным тактильным датчиком и алгоритмом машинного обучения LSTM, продемонстрировал сорокапроцентную точность.

Уверяется, что такие результаты меняют представление о границах человеческого восприятия. Указывается, кожа и нервная система способны улавливать микроскопические изменения давления и вибраций в окружающей среде, что и создает ощущение присутствия объекта до фактического прикосновения.

Информируется, что понимание механизмов дистанционного осязания поможет создавать новые поколения роботов, способных аккуратно взаимодействовать с хрупкими объектами. Такие системы могут использоваться в археологии, при поиске артефактов, а также в космических миссиях – для исследования песчаных или пылевых поверхностей без их повреждения.

Ранее искусственный интеллект обучили кое-чему пикантному.

