Медик развенчала миф о суточной норме воды

Российский нутрициолог Марина Косенкова развенчала миф о суточной норме воды. Он говорит, что требуется выпивать два литра.

Однако такой подход, по ее словам, не является универсальным, и все зависит от массы тела, климата, питания, физической активности и возраста.

Отмечается, что в среднем человеку хватает от 30 до 50 миллилитров воды на один килограмм веса, но это тоже условность.

Поясняется: «Главное правило простое: пейте, когда хочется. Проблема в том, что многие разучились слышать сигналы своего организма. Кто-то путает жажду с голодом, кто-то просто не привык пить воду без повода. Поэтому, пока не восстановите контакт с собой, можно держать в уме примерную норму, но без фанатизма».

Так, например, часто пьющему кофе и употребляющему острую и соленую пищу, требуется больше воды, а те, кто питается растительными продуктами, могут пить меньше, поскольку фрукты и овощи уже содержат влагу.

