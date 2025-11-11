Стало известно о небывалой пользе апельсинового сока

Международная группа экспертов поведала о небывалой пользе апельсинового сока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его ежедневное употребление положительно влияет на экспрессию генов, регулирующих артериальное давление, уровень липидов и воспаление.

В эксперименте приняли участие двадцать здоровых людей в возрасте от 21 до 36 лет без хронических заболеваний. 60 дней подопытные выпивали по 500 мл пастеризованного апельсинового сока, разделив его на две порции. За три дня до начала опыта и на протяжении всего времени добровольцы отказались от любых других цитрусовых продуктов.

Исследователи анализировали кровь людей до и после эксперимента, изучая изменения активности генов в мононуклеарных клетках периферической крови – важной части иммунной системы.

Выяснилось, что регулярное употребление сока вызвало перестройку транскриптома: изменилось более 3,7 тысяч участков ДНК, включая 1,7 тысяч генов, кодирующих белки.

При этом, по словам специалистов, особенно заметными оказались сдвиги в активности генов, связанных с артериальным давлением (NAMPT, NLRP3), обменом липидов и воспалительными процессами. У добровольцев наблюдалось снижение активности генов, участвующих в воспалении, и повышение экспрессии тех, что связаны с метаболическим контролем и здоровьем сосудов.

Отмечается, что апельсиновый сок вызвал изменения в активности некодирующих РНК – микроРНК и длинных некодирующих РНК, которые регулируют работу генов. Например, увеличилась экспрессия противовоспалительной miR-1305.

Говорится, что цитрусовые флаваноны, такие как гесперидин и нарингенин, вероятно, лежат в основе такого эффекта. Эти растительные соединения влияют на сигнальные пути, контролируемые особыми факторами транскрипции NFKB1, AHR и PPARα.

Резюмируется, что такие результаты пока не подтверждают прямую причинно-следственную связь, но показывают, как напиток может влиять на молекулярные процессы, связанные с работой сердца и сосудов. Сейчас планируется узнать, зависит ли эффект от массы тела и можно ли использовать такие данные для персонализированных диетических рекомендаций.

