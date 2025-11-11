Ученые раскрыли секрет таинственных ям в Перу

Эксперты из Сиднейского университета в Австралии раскрыли секрет таинственных ям в Перу. Появились данные их отчета.

В нем ученые предложили объяснение загадочных древних структур Южной Америки – Монте-Сьерпе, комплекса из более чем 5,2 тысяч одинаковых ям, выбитых в гребне холма на юге Перу.

Напоминается, что данная масштабная постройка была обнаружена в 1933-м году, но до сих пор специалисты не могли понять, для чего она использовалась.

Теперь же выдвинута версия, что она могла выполнять сразу две функции: быть рынком и системой учета.

В ходе работы исследователи использовали дрон-съемку и анализ отложений внутри ям.

Сказано, что в образцах обнаружили крахмальные зерна и пыльцу кукурузы, амаранта, злаков и тыквенных культур, а также остатки камыша и ивы – материалов, из которых делали корзины. Как отмечается, эти находки позволили ученым заявить о том, что в древности в ямах хранились продукты и товары.

Предполагается, что их доставляли морским путем и караванами лам. Возможно, это был рынок культур Чинча, существовавшей до инков.

Австралийцы полагают, что около XV века, с приходом империи инков, Монте-Сьерпе мог быть переоборудован в масштабную счетную систему.

Расположение ям образует блоки, структурно напоминающие кипу, инкскую систему ведения учета налогов и запасов.

Резюмируется, что Монте-Сьерпе служил социальной технологией, соединявшей торговлю, контроль и ритуалы обмена.

Ранее на вершине одной из гор в Чили обнаружили кое-что зловещее.