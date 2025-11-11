Война в Украине больше не угрожает миру, — Трамп

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что ситуация вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.

«Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести в Третью мировую. Этого не произойдет», — заверил Трамп.

Попутно он снова похвастался количеством войн, которые ему удалось завершить в мире.

Он добавил, что вообще не хочет войн, не хочет воевать, однако, если это произойдет, то США быстро и жестко победят: «Я остановил восемь войн за последние девять месяцев. Я не хочу воевать. Если я в войне, мы быстро победим, и это будет жестоко. Но знаете что? Я не хочу воевать».

