Жителей Киева и области предупредили об опасном природном явлении

В ГСЧС предупредили жителей Киева и области об опасном природном явлении. По словам спасателей, в ближайший час и в первой половине дня вторника, 11 ноября, ожидается сильный туман.

Сказано, что видимость будет всего 200-500 метров.

Указывается на то, что из-за плохой видимости возможны осложнения движения транспорта.

При этом водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пешеходов же попросили переходить дорогу только в определенных местах и убеждаться, что их хорошо видно.

Ранее мы писали, что украинцев ждет дождливая и туманная погода.