Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 11 ноября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 153 180 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 342 танка, 23 553 боевые бронированные машины, 34 366 артиллерийских систем, 1 539 РСЗО, 1 239 средств ПВО, 428 самолетов, 347 вертолетов, 79 642 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 926 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 67 036 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 993 единицы специальной техники.

Ранее в Кремле сделали ряд неоднозначных заявлений по завершению войны в Украине.